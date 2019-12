Nuovo allarme Libia

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) C’è una questione che potrebbe planare all’ultimo momento sul tavolo dei leader europei riuniti per l’ultimo Consiglio dell’anno dopodomani a Bruxelles: la. In particolare, il‘Memorandum of understanding’ firmato dall’unico Governo libico riconosciuto a livello internazionale e legittimato dall’Onu, l’esecutivo di Fayez al Serraj a Tripoli, con una controparte a dir poco scomoda per tutta l’Europa: il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Un accordo militare, che potrebbe cambiare completamente la situazione in, certificare l’impotenza europea e anche la passività italiana.La Turchia è pronta a inviare truppe sul terreno inper respingere l’offensiva di Khalifa Haftar contro Tripoli, se lo dovesse chiedere il Governo di accordo nazionale, guidato da Fayez al Serraj: ...

