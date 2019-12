Nuova Zelanda | aperta inchiesta per la morte dei turisti su White Island

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Inla polizia ha aperto un’su quanto accaduto ieri a: 5 le vittime confermate a causa di un’improvvisa eruzione, mentre altre 8 persone sono disperse. Le condizioni instabili stanno ostacolando le ricerche. L’indagine dovrà accertare, tra le altre cose, per quale motivo isono stati autorizzati a sbarcare sull’isola dopo che gli esperti avevano alzato il livello di allarme del vulcano il mese scorso. Il Primo Ministro Jacinda Ardern ha dichiarato in Parlamento che “queste domande meritano riposte“. Al momento dell’eruzione sull’isola erano presenti 47 persone, alcune evacuate con gravi ustioni.L'articoloper ladeisuMeteo Web.

