Nuova Zelanda | 50% di possibilità che ci sia un’altra eruzione

Eruzione in Nuova Zelanda - nessun sopravvissuto sull’isola Whakaari : Eruzione in Nuova Zelanda, nessun sopravvissuto sull’isola del vulcano Whakaari secondo la polizia neozelandese. Dopo la ricognizione in elicottero ufficialmente i morti sono 5. Continua l’inchiesta della polizia per capire come mai i turisti fossero sul cratere. Eruzione in Nuova Zelanda, nessun sopravvissuto sull’isola del vulcano Whakaari. “Non ci sono segni di vita” nell’area in […] L'articolo ...

Esplode vulcano in Nuova Zelanda : strage di turisti sull’isola di White : Cinque i corpi già recuperati, ma ci sarebbero otto dispersi. Trentaquattro le persone tratte in salvo. La polizia: non ci sono altri sopravvissuti

Nuova Zelanda : aperta inchiesta per la morte dei turisti su White Island : In Nuova Zelanda la polizia ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto ieri a White Island: 5 le vittime confermate a causa di un’improvvisa eruzione, mentre altre 8 persone sono disperse. Le condizioni instabili stanno ostacolando le ricerche. L’indagine dovrà accertare, tra le altre cose, per quale motivo i turisti sono stati autorizzati a sbarcare sull’isola dopo che gli esperti avevano alzato il livello di ...

Nuova Zelanda - l’esplosione del vulcano lascia 5 vittime sull’Isola Bianca : Nuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il ...

Nuova Zelanda - il vulcano erutta : 5 vittime sull’Isola Bianca : Nuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il vulcano erutta improvvisamenteNuova Zelanda, il ...

Eruzione del vulcano Whakaari in Nuova Zelanda : l’approfondimento a cura dell’INGV : Alle 14:11 (ora locale, UTC+13) del 9 dicembre 2019 è avvenuta un’ Eruzione sull’isola di White Island, in Nuova Zelanda, in prossimità del lago craterico (il più acido al mondo) ubicato nel settore nord-occidentale del vulcano Whakaari (Figure 1 e 2). Alle ore 20.30 (ora italiana) del 9 dicembre il bilancio delle vittime è di 5 morti, 18 feriti (soprattutto ustionati) ricoverati negli ospedali vicini e 28 dispersi. Le operazioni di ...

La grande eruzione in Nuova Zelanda : Almeno cinque turisti sono morti sul vulcano White Island, altri otto risultano dispersi e la polizia non pensa di trovarli vivi

Erutta vulcano in Nuova Zelanda - almeno 5 morti : “Evacuati i superstiti” : La polizia neozelandese ha detto di non aspettarsi di trovare altri sopravvissuti dell’eruzione vulcanica che oggi ha ucciso almeno cinque persone e ne ha ferite altre 20. Lo scrive la Bbc. Il vulcano, al largo dell’Isola del Nord, è Eruttato inaspettatamente oggi alle 14,11 circa locali, sputando in aria un lungo pennacchio di cenere. Circa 50 persone, neozelandesi e turisti stranieri, dovevano trovarsi vicini al luogo ...

Esplode vulcano in Nuova Zelanda - strage di turisti : Almeno 5 morti e 10 dispersi. Alcuni visitatori sono stati visti all’interno del cratere poco prima dell’eruzione avvenuta alle 14,11, ora locale (notte in Italia)

Eruzione in Nuova Zelanda : il Waakari causa 5 morti e turisti dispersi : Eruzione in Nuova Zelanda: il Waakari causa 5 morti e turisti dispersi Violenta Eruzione del vulcano Wakaari, nella piccola isola White Island, in Nuova Zelanda. Si contano almeno 5 morti e un numero ancora imprecisato di dispersi. L’improvvisa Eruzione del Waakari è avvenuta verso le 07:30 dell’orario italiano, mentre diversi turisti stavano compiendo escursioni sul cratere. Il Waakari (questo il suo nome in lingua maori) è uno dei ...

Nuova Zelanda - il vulcano Whakaari erutta durante l'escursione : morti almeno 5 turisti - forse da nave crociera : Sale a cinque morti il bilancio delle vittime dell'eruzione del vulcano Whakaari White Island in Nuova Zelanda. Lo conferma la polizia locale impegnata nella ricerca dei turisti ancora...

Esplode vulcano in Nuova Zelanda - 5 morti e diversi feriti. Paura per i turisti sull’isola : Alcuni visitatori sono stati visti all’interno del cratere poco prima dell’eruzione avvenuta alle 14,11, ora locale (notte in Italia)

Nuova Zelanda : erutta il vulcano White Island - almeno 5 morti (VIDEO) : AGGIORNAMENTO 15:20 - Sarebbero almeno cinque i morti provocati dall’improvvisa eruzione del vulcano. Diversi turisti risultano ancora dispersi. Il bilancio, provvisorio, potrebbe aggravarsi di ora in ora. Secondo il governo, su White Island erano presenti circa 12 persone quando il vulcano ha cominciato a eruttare e testimoni affermano che alcuni dei turisti sull’isola erano proprio sull'orlo del cratere al momento del fenomeno ...

Vulcano Nuova Zelanda : eruzione White Island - 5 morti/ Polizia : 'No segni di vita' : Nuova Zelanda, eruzione Vulcano White Island sorprende gruppo di turisti: 5 morti e oltre 20 dispersi. Danni ingenti: le ultime notizie.