Nuova sfida al diabete | fasci di luce per catturare segnali nelle cellule

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Le nostrericevono, elaborano ed emettonofondamentali per la nostra vita utilizzando strutture (note anche come “organelli”) che sono grandi meno di un milionesimo di metro ed in continuo movimento. Per studiare questiad oggi possiamo solo interferire con la materia vivente distruggendola o, nel caso migliore, “congelandola”. Ora non più:diverranno lanciati in orbita attorno alle strutture di interesse, senza più lasciarle, per studiarle con una precisione mai raggiunta prima. «Come un satellite che gira intorno al suo pianeta: solo che il pianeta è microscopico e il satellite è la punta di uno dilaser. E non è la forza di gravità a tenerlo in orbita, ma istessi captati dal nuovo sistema di riferimento», spiega l’ideatore di questo approccio originale, Francesco Cardarelli, Professore Associato in Fisica Applicata ...

Coninews : Fede è pronta per una nuova sfida. La campionessa del nuoto azzurro Federica #Pellegrini è stata inserita nell'ele… - apsassano : RT @matteorenzi: Vinta la sfida su IVA e nuove tasse ora il grande tema è la crescita. @ItaliaViva proporrà per il 2020 due grandi punti: i… - infoitcultura : Ascolti tv 9 dicembre, nuova sfida I Medici-Barbara d’Urso: ecco chi ha vinto -