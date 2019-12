Nuoto | Federica e gli altri | l’Italia regina d’Europa grazie alle ragazze

vanityfair

(Di martedì 10 dicembre 2019)PellegriniSimona QuadarellaMartina CaramignoliMargherita PanzieraMartina CarraroBenedetta PilatoArianna CastiglioniElena Di LiddoIlaria BianchiIlaria CusinatoGregorio PnieriFabio ScozzoliAlessandro MiressiGabriele Detti4x50 stile liberoChi si occupa di sport sa che ilè una cartina al tornasole dell’intero movimento sportivo di un paese perché è uno sport che richiede impianti e organizzazione. Non un solo atleta che eccelle, ma un gruppo di nuotatori tutti ad alto livello.è così da tempo e lo è sempre di più al femminile. La conferma viene dagli Europei in vasca corta di Glasgow dove sono più le medaglie delle donne che degli uomini e non c’è soloPellegrini. Detta alla Checco Zalone sarebbe: «Siamo una squadra fortissime». L’Italia chiude con il record di podi, 20 contro il precedente di 18 di Eindhoven 2010: 6 ori, 7 argenti, 7 ...

