Nuda | solo le mani a coprire Nancy Brilli | la foto è super hot E lei “la più bella

caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019), 55 anni compiuti a maggio, è sempreda morire. L’attrice romana, all’anagrafe Nicoletta, è considerata una delle donne più belle, sensuali e carismatiche dello spettacolo italiano. Il classico sex symbol per capirci., con lineamenti molto particolari, sguardo malinconico, risata contagiosa e simpatia da vendere, senza contare il personale,è single al momento. Un paio di mesi fa l’attrice, ora impegnata in teatro con la commedia di Iaia Fiastri ‘A che servono gli uomini’, ha rilasciato una lunga intervista sull’amore al settimanale Oggi. Sono 2 anni che non ha compagno accanto dopo il doloroso addio con Roy De Vita a cui è stata legata per ben 15 anni. “La mia è una continua richiesta di attenzione e di affetto, ma si vede che mi rivolgevo a persone che consideravano questa richiesta difficile o strana”, raccontava alla rivista. (Continua dopo la ...

ColetteHaddad3 : Non sono una macchina che scrive solo poesie, sono una fragile donna con tanti fili di seta, sono una donna lieta c… - sweetcreaturhaz : RT @hsavedmee: @hazzaswarrior poi ti vengono a commentare “ ma dove ??? Noi non l’abbiamo mica detto” si certo solo perché harry se la scop… - hsavedmee : @hazzaswarrior poi ti vengono a commentare “ ma dove ??? Noi non l’abbiamo mica detto” si certo solo perché harry s… -