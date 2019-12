Nomadinpink | alle Barbados in viaggio tra surf e libertà

vanityfair

(Di martedì 10 dicembre 2019)intraintraintraintraintraintra«Tutto è iniziato un anno fa. Eravamo all’apice della nostra carriera a New York City, avevamo un biglietto in prima fila per tutto ciò che stava accadendo nel mondo. Tuttavia, la stessa città che ci ha plasmato, stava preparando il terreno per una nuova sfida». Entrambe forti, sempre alla ricerca di novità, entrambe con posizioni importanti, una nella moda e una nel giornalismo finanziario, Aurora Deidda e Silvia Berzoni hanno scoperto anche un una forte passione che le univa: il. E hanno trovato una nuova sfida comune: trasformare uno sport che ...