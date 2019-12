Nissan - In arrivo una nuova multa per il caso Ghosn

quattroruote

(Di martedì 10 dicembre 2019) In Giappone, lapotrebbe essere costretta a pagare unaper le vicende del: la sanzione da 2,4 miliardi di yen (20,2 milioni di euro), raccomandata dall'autorità di controllo dei mercati borsistici del Giappone (Sesc), dovrà essere confermata dall'ente di regolamentazione finanziaria locale, la Financial Services Agency (Fsa). In particolare, la Sesc ha analizzato le correzioni alle dichiarazioni fiscali relative alla retribuzione dei manager nel periodo dal 2005 al 2018, rilevando violazioni in quattro anni diversi (dal 2014 al 2017).Lanon sarà contestata. Lavaluterà se impugnare lasolo dopo la notifica ufficiale della Fsa. Tuttavia, se non vi saranno circostanze straordinarie, il costruttore non intende contestare i fatti, né l'importo della sanzione.

