Nintendo Indie World | Tutti gli annunci del 10 Dicembre 2019

(Di martedì 10 dicembre 2019) Con una nuova presentazioneha mostrato in anteprima una selezione di giochi in arrivo suSwitch nel 2020 prodotti da sviluppatori indipendenti di tutto il mondo, inclusi due titoli che saranno disponibili a partire da oggi. Tra glidel video spiccano Axiom Verge 2, il seguito di quell’Axiom Verge che ha saputo stregare la critica, Sports Story, dai creatori dell’apprezzata esclusiva perSwitch Golf Story, e il picchiaduro a ispirazione rétro Streets of Rage 4. The Talos Principle: Deluxe Edition e Dauntless, entrambi disponibili da oggi, completano lo straordinario catalogodi giochiperSwitch. La presentazione integrale– 10.12.19 (Switch) è disponibile sul portaledel sitoufficiale, insieme a maggiori informazioni sui ...

