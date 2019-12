‘New Space Economy’ a Fiera di Roma | Fraccaro | ce ne era bisogno

romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019)– Inizia oggi alladiNewEconomy European Expoforum, il primo appuntamento dedicato al mondo dell’economia spaziale, in cui si incontrano istituzioni, enti di ricerca e industrie. “Ce ne era”, il primo commento del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Spazio, Riccardo. Per spiegare l’importanza del settore,ricorda l’investimento italiano di 2,82 miliardi deliberato a Siviglia all’ultima ministeriale Esa: “Abbiamo posto le basi, come Paese, per il futuro dello Spazio. Lo abbiamo fatto in maniera lungimirante, prima di tutto per un fattore economico. Investire nello Spazio significa beneficiare di un effetto moltiplicatore molto importante: ogni euro investito nello Spazio attesta un ritorno fino a 7 euro- spiega durante la cerimonia inaugurale di Nse Expoforum- ...

