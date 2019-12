Neuroblastoma | “il Dna spazzatura può nascondere mutazioni che contribuiscono allo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il cosiddetto Dna ‘’ potrebbe celare pericolosechesviluppo dei tumori. È il risultato conseguito dai ricercatori di Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli, grazie a sofisticate tecniche di sequenziamento genetico applicate a uno dei tumori del sistema nervoso più aggressivi e diffusi tra i bambini, il. I risultati, pubblicati sulla rivista Cancer Research, dimostrano che il Dna ‘’ (Junk Dna, cioè quello che non contiene le istruzioni per produrre proteine) è tutt’altro che inutile, anzi potrebbe perfino custodire le radici di quei tumori di cui ancora non si sono scoperte le cause genetiche. Lo studio – come riporta l’Ansa – è stato condotto dal gruppo di Mario Capasso e Achille Iolascon, rispettivamente professore associato e ordinario di Genetica Medica dell’Università di ...

