Netflix | 32 serie TV da vedere

movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019) LeTV dasu: la classifica delle più belle da guardare secondo noi, aggiornata a dicembre 2019 tra novità e i migliori titoli da recuperare. A qualcuno sarà successo spesso. Sei lì, davanti alla tua smart tv, al tuo pc o al tuo tablet. Hai voglia di guardare qualcosa sudache ti mantengano incollato allo schermo, e finisci per cadere nella solita trappola: passi tutta la sera a sfogliare il catalogo, a sbirciare i trailer sopraffatto dall'indecisione e da un'offerta in cui è facile perdersi come dentro un labirinto. La serata finisce così, a sfogliaretv senza vederne una. Bene, siccome ci siamo passati anche noi, siamo qui per porre rimedio alla cosa. Siamo qui per guidarvi in una fitta ...

vemmings : @giulia16z @NetflixIT Sisis ci avevo provato ma poi ho rinunciato. Comunque Netflix non mette solo film/serie tv p… - TheGoldenSun01 : RT @badtasteit: #LostinSpace: il trailer della seconda stagione della serie #Netflix - momo1098r : Samsung QLED Smart TV 65', Ultra HD 4K, Wi-Fi ?? 845,99€ invece di 1049€ -