Nel 2018 ci sono stati 140mila morti per morbillo

(Di martedì 10 dicembre 2019) (foto: South agency via Getty Images) Nel10 milioni di persone al mondo hanno contratto ile hanno perso la vita ben, soprattutto bambini con meno di 5 anni.i dati allarmanti relativi all’epidemia globale di, una malattia che può essere evitata tramite la vaccinazione Le stimefornite dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dai Centres for disease control and prevention Cdc statunitensi. Proprio per il fatto che è possibile prevenirla tramite il vaccino e a fronte di cifre così elevate l’Oms denuncia un “fallimento collettivo” nella protezione dei bambini, soprattutto nei paesi più poveri. Le dichiarazioni dell’Oms “Il fatto che un bambino muoia a causa di una malattia prevenibile tramite la vaccinazione è francamente un’offesa”, (in inglese outrage, una cosa che indigna), ha dichiarato Tedros ...

