NBA 2019-2020 | i risultati della notte 9 dicembre Giannis Antetokounmpo fa volare

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sono nove le partite che si sono disputate nellaper la stagione NBA. Si parte da Milwaukee, dove i Bucks sono inarrestabili e continuano a guidare la Eastern Conference dopo il successo sugli Orlando Magic. Ancora una volta il dominatoreserata è stato, autore di 32 punti e 15 rimbalzi che portano i Bucks sul 21-3 in classifica. Restando ad st e vicini alla vetta, vincono anche i Boston Celtics, che si impongono nettamente su Cleveland 110-88. Celtics che volano fin dal primo quarto (parziale di 29-18), trascinati da un Kemba Walker autore di 22 punti e 7 assist. Importante e sofferta vittoria per i campioni in carica di Toronto, con i Raptors che hanno espugnato il campo dei Chicago Bulls per 92-93. Partita vissuta sempre in grandissimo equilibrio, con i parziali che sono stati 30-30, 21-19, 20-22, 21-22. Per i Raptors miglior marcatore è ...

gregariomai : Magico Rose, festa Detroit. Thunder ok anche senza Gallo - Gazzetta_NBA : #Nba: magia di #Rose, festa #Detroit. #OklahomaCity ok anche senza #Gallinari - sportface2016 : #NBA | #Bjelica e #Rose portano alla vittoria #Kings e #Pistons , nessun problema per #Clippers e #Celtics -