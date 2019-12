Nasi rossi sulle renne bianche Vandalizzato il murales di Natale disegnato da Banksy

open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) Fulmine, Ballerina, Donnola, Freccia, Cometa, Cupido, Saltarello, Lampo e Rodolfo. In Italia i nomi delledi Babbonon sono molto diffusi, non quanto nel mondo anglosassone almeno. Una in particolare, Rodolfo, è al centro di una storia scritta nel 1939 da Robert L. May Rudolph the Red-Nosed Reindeer (Rodolfo, la renna dal naso rosso). Qualcuno ha deciso di ispirarsi a questa leggenda per vandalizzare l’ultima opera di. Lo street artist hasul un muro di Birmingham dueche trascinano la panchina su cui dorme Ryan, un clochard che vive in strada. Nell’opera diquindi è Ryan che diventa Babbo, mentre le sue sacche assomigliano ai pacchetti di regali portati dalla slitta. Nella notte tra il 10 e l’11 dicembre qualcuno ha deciso di aggiungere all’opera didue. Non è chiaro né chi abbia ...

FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: Vandalizzata l'opera natalizia di Banksy. Due nasi rossi compaiono sulle renne - HuffPostItalia : Vandalizzata l'opera natalizia di Banksy. Due nasi rossi compaiono sulle renne -