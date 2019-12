Nasce Gonzalo Higuain | per tutti il Pipita – 10 dicembre 1987 – VIDEO

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il 10, attaccante argentino visto in Italia con le maglie di Napoli, Juventus e Milanil 10a Brest, in Francia. Insieme al fratello Federico, è figlio d’arte: suo padre, Jorge, è un ex calciatore con una carriera sportiva trascorsa tra i più grandi club argentini, dal Boca Juniors al River Plate, passando per il San Lorenzo.durante l’unica esperienza europea di Jorge, proprio a Brest. Dopo il suo approdo tra i professionisti e la sua ascesa nel grande panorama calcistico, è stato soprannominato Elproprio in memoria di suo padre, conosciuto come El Pipa. Trascorre in Francia solo i primi mesi della sua vita, per trasferirsi in Argentina con la famiglia in seguito all’approdo di papà Jorge presso la casa del River Plate. Il suo ...

conversedijulio : @perelaa Il ritorno tra i titolari di Gonzalo Maroni, non dico altro. Come diceva quello, cosa nasce dalla merda? -