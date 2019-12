Napoli | Milik dominatore | tripletta da urlo contro il Genk in Champions

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019)scatenato: tre gol per piegare ilnel primo tempo della gara diLeague, ilfesteggia il suo bomber ritrovato Serviva una risposta importante da unin difficoltà, tra i problemi in campionato, il ritiro e il futuro incerto di mister Ancelotti. Ci ha pensatoa scacciare ogni paura, mettendo a segno unail. Tre gol in 37 minuti per il polacco: il primo grazie alla complicità della papera del portiere avversario Vandevoordt; il secondo arrivato dopo un perfetto assist di Di Lorenzo; il terzo, infine, guadagnato trasformando un calcio di rigore. Leggi su Calcionews24.com

annatrieste : Insigne non c'è ma Allan sì. Lozano non c'è ma Mertens sì. E ci sta Milik. Insomma, se è davvero la sua ultima part… - napoliforever89 : RT @ZeusMega: Bravo il Napoli ,bravo Milik...ma non mi faccio illusioni per il futuro,tanto sabato contro il Parma sarà la solita squadra..… - area_fuori : SUPER MILIK! TRIPLETTA IN 35 MINUTI E SI RIPRENDE IL NAPOLI! QUANTI LIKE PER LUI? ?? . . . #napoli #scudetto #naples… -