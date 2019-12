Napoli | Mertens sempre più lontano | spunta un nuovo club

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019)piùdal: l’attaccante belga piace anche al Galatasaray.vivo l’interesse dell’Inter Continua a tenere banco in casala questione legata al futuro di Dries. L’attaccante ha dato la propria disponibilità alazzurro di trattare il rinnovo del contratto, in scadenza al termine della stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, non sembra intenzionato a trattenere. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Galatasaray, che si aggiunge alla corsa per il belga, sul quale c’è anche l’Inter. Leggi su Calcionews24.com

