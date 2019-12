Napoli | il concerto dell’Epifania si avvicina alla sua XXV edizione

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ Giovanni Allevi, filosofo, compositore e pianista di fama internazionale, il primo grande nome annunciato dagli organizzatori del, che quest’anno raggiunge il traguardo delle venticinque edizioni. La conduzione sarà affidatabravissima Ingrid Muccitelli, volto di diversi programmi televisivi di successo, attualmente impegnata in Rai con “Linea Verde”. Cresce dunque l’attesa per il XXV, il tradizionale appuntamento musicale in programma sabato 4 gennaio alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di, che sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai Uno. Giovanni Allevi, filosofo, compositore, pianista e direttore d’orchestra, è da qualche giorno tornato sulla scena discografica con “HOPE” (Bizart/Artist First), un nuovo album legatomagia del Natale, in vendita nei ...

