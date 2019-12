Napoli | Giuntoli | «Ancelotti resta? Penso solo alla partita»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Le dichiarazioni del direttore sportivosuGenk e sul futuro di Carlosulla panchina azzurra Cristiano, direttore sportivo del, ha preferito non rilasciare alcun commento sul destino di. Ecco le parole a Sky Sport prima del match di Champions League contro il Genk. «? Onestamente non ne voglio parlare, vogliamo pensare. Situazione al limite? Vorrei parlaredel match, questo traguardo può darci lo slancio in campionato. Come ho visto la squadra nel pre-? E’ una vigilia delicata, i ragazzi come sempre troveranno grandi motivazioni». Leggi su Calcionews24.com

CalcioNapoli24 : RT @AleMarrazzo1981: Il ds del #Napoli #Giuntoli: “#Ancelotti? Non ne voglio parlare, è un appuntamento troppo importante stasera e vogliam… - anteprima24 : ** Le parole di #Giuntoli allontanano sempre di più #Ancelotti da ##Napoli ** - BlitzQuotidiano : Napoli, via Ancelotti. Le dichiarazioni di Giuntoli sono una ulteriore conferma -