NAPOLI-GENK | le formazioni ufficiali

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 10 dicembre 2019)scenderanno in campo tra circa un’ora– Manca poco all’inizio della partita. Pochi istanti fa sono statezzate le. Ilavrà in avanti Milik insieme a Mertens! Out Insigne, mentre Callejon confermato sulla corsia destra.(4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Milik, Mertens. Panchina: Ospina, Luperto, Gaetano, Elmas, Lozano, Insigne, Llorente. Allenatore: Ancelotti.(3-4-3): Vandevoordt; Maehle, Dewaest, Lucumi, De Norre; Hrosovsky, Berge, Ito; Paintsil, Onuachu, Samatta. Panchina: Coucke, Wouters, Neto Borges, Odey, Hagi, Bongonda, Ndongala. Allenatore: Hannes Wolf. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Chiariello duro: “Ancelotti rimarrà negli anni come una sventura per il” FOTO – Clamoroso annuncio Ultras ...

sscnapoli : L’evento per il riconoscimento alla carriera di Marek Hamsik allo Stadio San Paolo è stato posticipato al termine d… - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Gennaro #Gattuso è vicinissimo alla panchina del #Napoli. Come anticipato da @AlfredoPedulla, l’ex al… - claudioruss : Ciro Venerato a @CalcioNapoli24 annuncia l'addio di Carlo #Ancelotti: 'Gennaro #Gattuso da mercoledì sarà il nuovo… -