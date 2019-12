Napoli-Genk | commenti | pagelle e risultato finale 4-0 Azzurri pirotecnici

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di martedì 10 dicembre 2019)DELLA PARTITA: Una vera e propria esplosione quella deldi oggi al San Paolo. Glivincono e convincono sotto gli occhi non solo del proprio presidente, ma anche di Hamsik ed Edy Reja. Una prestazione convincente, quella che cercava Carlo Ancelotti ieri in conferenza stampa. Il tecnico partenopeo ha messo in campo la formazione migliore per regalare gol, grande calcio e spettacolo di fronte ai propri tifosi. Un’atmosfera resa cupa per la giusta protesta degli ultras partenopei, ma che viene illuminata a colpi di gol. Un grandissimo Milik al rientro sfodera la tripletta, conclude Mertens con la realizzazione su rigore.(4-4-2): Meret 6,5; Di Lorenzo 7, Manolas 6, Koulibaly 6,5, Mario Rui 6; Callejon 6,5, Allan 7, Zielinski 7, Fabian Ruiz 6,5; Milik 9, Mertens 7; ...

sscnapoli : L’evento per il riconoscimento alla carriera di Marek Hamsik allo Stadio San Paolo è stato posticipato al termine d… - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Gennaro #Gattuso è vicinissimo alla panchina del #Napoli. Come anticipato da @AlfredoPedulla, l’ex al… - claudioruss : Ciro Venerato a @CalcioNapoli24 annuncia l'addio di Carlo #Ancelotti: 'Gennaro #Gattuso da mercoledì sarà il nuovo… -