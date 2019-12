Napoli-Genk 4-0 | partenopei agli ottavi di finale di Champions League Spaziale tripletta

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ilsi è qualificatodidella, isi sono sbarazzati delcon un sonoro 4-0 allo Stadio San Paolo e hanno staccato il pass per la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea. Gli azzurri, in grandissima crisi in Serie A dove hanno raccolto soltanto tre punti nelle ultime cinque uscite scivolando al settimo posto, sono tornati al successo e hanno confermato la loro imbattibilità nel torneo chiudendo la fase a gironi con 12 punti all’attivo: secondo posto alle spalle del Liverpool che ha battuto il Salisburgo per 2-0 a domicilio e ha festeggiato il primo posto con 13 punti. A decidere la contesa è stata una belladi Milik nei primi 38 minuti, poi nella ripresa è stato Mertens ad arrotondare il punteggio. Carlo Ancelotti si affida al 4-4-2 dando spazio a Milik e Mertens in attacco mentre Insigne ...

