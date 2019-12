Napoli-Genk 4-0 | le pagelle di CalcioWeb | Koulibaly insormontabile | MArekiaro Milik

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019), ledi– Missione compiuta agevolmente per il. I partenopei liquidano il discorso qualificazione nel primo tempo. Tripletta dello scatenato Arkadiusz, al rientro dopo l’infortunio, arrotonda il punteggio il rigore di Mertens nella ripresa. Strepitosa prestazione a tutto campo di, che si ricicla in più occasioni ala. Male l’esordiente portiere belga Vandevoort, considerato l’erede di Courtois. Serata da incubo per l’estremo difensore del. In alto la FOTOGALLERY., ledi(4-4-2): Meret 6 – Gli attaccanti deltirano, ma lui non si sporca i guanti: LINDO. Di Lorenzo 7 – Questo ragazzo si ripete e si ripete, bene in entrambe le fasi: PAPPAGALLO. Manolas 6 – Mostra qualche timido progresso, ma sembra aiutato troppo spesso dalla presenza di ...

sscnapoli : L’evento per il riconoscimento alla carriera di Marek Hamsik allo Stadio San Paolo è stato posticipato al termine d… - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Gennaro #Gattuso è vicinissimo alla panchina del #Napoli. Come anticipato da @AlfredoPedulla, l’ex al… - claudioruss : Ciro Venerato a @CalcioNapoli24 annuncia l'addio di Carlo #Ancelotti: 'Gennaro #Gattuso da mercoledì sarà il nuovo… -