Napoli Genk 2-0 LIVE | raddoppio di Milik

(Di martedì 10 dicembre 2019) Allo Stadio San Paolo, la 6ª giornata della Champions League 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio San Paolo,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 2′ Subito– Errore di Vandevoordt, ilpassa subito in vantaggio con il polacco che si fa trovare pronto. 11′ Chance per Mertens – Ci prova il belga con un pallonetto, alto di poco. Un buonissimonei primi 11 minuti. 12′ Gran tiro di Paintsil – Il ghanese scarica un siluro, che va fuori dalla porta di Meret di poco. 16′ Grande occasione per Onuachu – Fabian perde un pallone un centrocampo, l’attaccante delsbaglia a pochi passi da Meret, mettendola ...

