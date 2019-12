Napoli batte 4-0 il Genk e si qualifica agli ottavi di Champions League

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ilsupera 4-0 ilnell'ultima partita del girone die siper glidi finale. La squadra partenopea, in attesa di conoscere il destino del proprio allenatore, Carlo Ancelotti, ha dominato per tutti i 90 minuti senza mai mettere in discussione il risultato finale. A segno, con una tripletta, l'attaccante polacco Arkadiusz Milik, e il collega di reparto, il belga Dries Mertens. Entrambi hanno messo a segno un rigore. Ilchiude cosi' il girone al secondo posto dietro il Liverpool, vittorioso in trasferta a Salisburgo con il punteggio di 2-0.

