Napoli | Ancelotti è stato esonerato | il club lo saluta così

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dalle 23,38 di martedì sera Carlonon è più l’allenatore del. E’ successo tutto quanto previsto: la squadra si è qualificata agli Ottavi di Champions, il mister non si è dimesso, Adl lo ha. La comunicazione urbi et orbi con questo tweet. La Societa Sportiva Calcioha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo.Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo— Official SSC(@ssc) December 10, 2019 Perpotrebbero ora aprirsi le porte dell’Arsenal, mentre ilaffiderà l’incarico a Gennaro Gattuso, che dovrebbe firmare per 18 mesi e per totali 4,5 milioni di euro. Adl ha deciso: non potendo cambiare la squadra, ha cambiato l’allenatore. ...

