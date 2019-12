Multa nulla con autovelox nel senso di marcia sbagliato Come si annulla?

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di martedì 10 dicembre 2019)conneldisi an? In tema di multe stradali non mancano di certo i ricorsi e le conseguenti decisioni delle autorità giudiziarie.nel caso delladichiarata, poiché emessa per il tramite di unposizionato suldirispetto a quello previsto dal provvedimento di autorizzazione. Così ha stabilito la Corte di Cassazione in una sua recente sentenza. Vediamo più da vicino in che consiste questa specifica ipotesi difarla valere. Se ti interessa saperne di più su quando unaemessa in città è legittima e chi può emetterla, clicca qui.per colpa dell’: la vicenda e le parole della Cassazione Ci richiamiamo ad una sentenza di quest’anno della Suprema Corte, la quale di fatto conferma la tesi del giudice di pace e del ...

avvgasperin : Multa nulla se l'autovelox si trova sul senso di marcia sbagliato. Cassazione Civile, sentenza n. 31411/2019. - anonimanapolet1 : Multa nulla se l'autovelox si trova sul senso di marcia sbagliato Per la Cassazione, l'autovelox posizionato sul se… - unstudio1053 : @aminuscolo nel 2009 a Stoccolma prendo l’autobus senza biglietto (dopo un quarto d’ora che giravo, non avendo trov… -