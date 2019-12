Morta Mariapia Di Stasio | la 24enne donerà gli organi

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019)Di: si sono rivelate troppo gravi le ferite riportate nell’incidente stradale che l’ha vista coinvolta. La giovane si è spenta a soli 24 anni. Era ricoverata da cinque giorni all’ospedale Ruggi d’Aragona dopo il grave incidente avvenuto ad Auletta, in provincia di Salerno, lungo la Strada Statale 19. La vicenda risale a mercoledì 4 Dicembre 2019. Per cause ancora da chiarire la ragazza avrebbe perso il controllo della sua auto (una Fiat Punto) mentre stava rientrando a casa, uscendo fuori strada e schiantandosi contro un albero. Da una prima ricostruzione, inoltre, sembrerebbe che con lei, a bordo di un’altra auto, ci fosse anche il fidanzato. L’impatto è stato molto violento. Sul luogo erano immediatamente giunte le forze dell’ordine per effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente....

