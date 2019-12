Morta la madre di Al Bano | l’addio di Romina Power | “Mamma Jolanda | mi hai accolta come

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 10 dicembre 2019) La morte delladi AlOttino, sta generando numerose reazioni nel corso di queste ore da parte di personaggi del mondo dello spettacolo vicini al cantante di Cellino. Tra questi è arrivata quella della persona forse più vicina ad Al, ovvero, ex moglie dell’artista pugliese, al quale si è riavvicinata negli ultimi anni dopo una rottura dei rapporti alla fine degli anni Novanta.ha detto addio alla sua ex suocera con un post su Instagram, pubblicando una foto d’annata insieme ae scrivendo un affettuoso messaggio di saluti per lei: Mamma Yolanda, mi haiuna figlia ed io te ne saro’ eternamente grata . Vivrai per sempre nel mio cuore L'articololadi Aldi, mi haiuna figlia” proviene da ForzAzzurri.net.

