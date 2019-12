Monsignor Nunzio Galantino simpatizza per le sardine e critica Salvini

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi, dai microfoni di Radio Capital, esprime "simpatia" verso lestigmatizza ancora l'uso di rosari e crocifissi in politica, ex segretario generale della Cei, prova simpatia nei confronti delle "". La tradizione del cattolicesimo democratico si rinnova, dunque, con la vicinanza espressa dale, che ora guida l'Apsa, ossia l'ente che si occupa di amministrare il patrimonio della Sede apostolica, al movimentismo giovanile più chiacchierato di queste settimane. Per ora erano stati soprattutto i "preti di strada" a dire la loro. Da padre Bartolomeo Sorge a Suor Giuliana Galli: le considerazioni di certa base cattolica erano già state diffuse. Ma la voce di mons.è la stessa che nel 2017 chiese di accelerare sullo ius soli. Sono tante, poi, le volte in cui Galatino si è espresso a ...

CieloItalia : Ma dai ,su,non dire caxxate. Vai in chiesa,inginocchiati davanti all'altare e ripeti: 'Le #sardine fanno una buona… - simo26110561 : RT @Libero_official: Monsignor Galantino si schiera con le #sardine e contro #Salvini: 'Aggrediti e derisi, ma fanno una buona politica' ht… - ricatti88 : RT @Libero_official: Monsignor Galantino si schiera con le #sardine e contro #Salvini: 'Aggrediti e derisi, ma fanno una buona politica' ht… -