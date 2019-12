Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nel post partita di Napoli-Genkai microfoni di Sky ha parlato Arkadius“E’ la mia prima tripletta con il Napoli in Champions. E’ una notte bellissima. In questo momento difficile che abbiamo in squadra. Non riuscivamo a vincere da qualche partita. Speriamo che i momenti brutti siano passati e che ci possiamo concentrare solo sui momenti belli e a vincere le partite” “Ci dobbiamo concentrare solo sul campo. Non ci possiamo concentrare su quello che succede fuori. E’ una notte bellissima per tutti noi e per i tifosi. Abbiamo passato il turno e siamo felici”ti habattere il rigore “In questi momenti capita che gli attaccanti lasciano ilad altri attaccanti, soprattutto quando hanno giàdue volte. Sonoche ha fatto questa cosa e chehaanche lui” Saresti sorpreso di non ...

Capolii21 : RT @J__Jack: Comunque ha ragione Capoli, Piatek è il terzo attaccante polacco Più forte in circolazione. In ordine, i più forti sono: Lewa… - Capolii21 : RT @J__Jack: Ragazzi mi dite quanti gol (e quanti crociati) ci sono di differenza tra Piatek e Milik? Grazie - napolista : Milik: “Sono contento che Mertens mi ha lasciato il pallone e che alla fine ha segnato anche lui” L’attaccante pola… -