Milik a Sky | ”Prima tripletta con il Napoli Sono molto contento”

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ai microfoni di Vanessa Leonardi, ha parlato Arek: ”contento, è la prima volta. E’ una notte bellissima, in questo momento difficile che abbiamo in squadra. Non vincevamo da. Speriamo che i momenti brutti siano passati e che ora ci concentriamo sui momenti più belli. Come abbiamo vissuto questo momento difficile? Dobbiamo concentrarci solo sul campo. Per questo abbiamo vinto, è una notte bellissima per tutti i nostri tifosi.felice. Rigore per la? Mertens è stato carino. E’ giusto che sia così, se dovevo fare unacontento per questa cosa econtento per il suo goal. Ancelotti ? Non voglio parlare di questo. Ci concentriamo solo sul campo, non possiamo parlarne”. L'articoloa Sky: ”Primacon ilcontento” Calciomercato ...

SkySport : ???? #ChampionsLeague – 6^ giornata ?? #NapoliGenk 4-0 ? #Milik (3’) ? #Milik (26’) ? rig. #Milik (38’) ? rig.… - Spazio_Napoli : - 100x100Napoli : Milik a Sky: “Felice per la tripletta, speriamo il peggio sia passato” -