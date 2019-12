Milano | 600 sindaci in piazza per Liliana Segre La senatrice | “Cancelliamo odio e

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Stasera non c’è indifferenza, ma c’è un’atmosfera di festa, cancelliamo tutti le parolee indifferenza e abbracciamoci in un catena umana che trovi empatia e amore nel profondo del nostro essere”. Così laa vita, nel passaggio finale del suo intervento alla marcia dei“L’non ha futuro”. “Lasciamolo agli anonimi da tastiera” ha detto, acclamata dai 600 primi cittadini. L'articolo, 600inper. La: “Cancelliamoe indifferenza” proviene da Il Fatto Quotidiano.

nzingaretti : Bellissime le immagini che arrivano da Milano della manifestazione di solidarietà per Liliana Segre con più di 600… - AnnaAscani : A Milano 600 sindaci da tutta Italia e migliaia di cittadini in marcia al fianco di #LilianaSegre, per dire in modo… - giorgio_gori : Domani a #Milano sfilerò insieme a 600 sindaci e a migliaia di cittadini, a fianco di #LilianaSegre. Tutti insieme,… -