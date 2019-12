Milano | 600 sindaci alla manifestazione per Liliana Segre | “La sua scorta siamo noi”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 10 dicembre 2019) Aseicentoin Galleria per laorganizzata da Beppe Sala e Matteo Ricci in segno di solidarietàsenatrice a vita. Sono seicento iche hanno accolto l’invito di Giuseppe Sala e Matteo Ricci,rispettivamente die Pesaro, che hanno chiamato a raccolta i colleghi primi cittadini per manifestare la propria solidarietà a. Presenti tra gli altri la prima cittadina di Torino Chiara Appendino e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Di seguito il video della belladi solidarietàquale hanno preso parte seicentoitaliani. Marcia in sostegno di: diretta videoLIVEin sostegno di: centinaia dida tutta ItaliaPubblicato da Local Team su Martedì 10 dicembre 2019in Galleria per...

nzingaretti : Bellissime le immagini che arrivano da Milano della manifestazione di solidarietà per Liliana Segre con più di 600… - giorgio_gori : Domani a #Milano sfilerò insieme a 600 sindaci e a migliaia di cittadini, a fianco di #LilianaSegre. Tutti insieme,… - TeresaBellanova : 600 sindaci e tantissimi cittadini in piazza a Milano per esprimere solidarietà a #LilianaSegre. L'unica scorta di… -