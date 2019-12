Milano | 600 sindaci al corteo di solidarietà a Liliana Segre | «L' odio non ha futuro»

Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di martedì 10 dicembre 2019) La senatrice ha preso la parola al termine della manifestazione: «Cancelliamo le parolee indifferenza»

nzingaretti : Bellissime le immagini che arrivano da Milano della manifestazione di solidarietà per Liliana Segre con più di 600… - DavidSassoli : A #Milano 600 sindaci a sostegno: 'La sua scorta siamo noi'. E lei, Liliana #Segre, oggetto di minacce e attacchi d… - AnnaAscani : A Milano 600 sindaci da tutta Italia e migliaia di cittadini in marcia al fianco di #LilianaSegre, per dire in modo… -