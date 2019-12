Milan | Ibrahimovic ha scelto i rossoneri | come cambia l’11 di Pioli | attacco ‘pesante’ e

calcioweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ottimo momento in casa, il club rossonero è in grande ripresa dopo un inzio di stagione veramente horror, dopo l’ottimo pareggio contro il Napoli sono arrivate due vittorie in trasferta contro Parma e Bologna, 6 punti che hanno permesso alla squadra di risollevarsi in classifica. Adesso si aprono nuove prospettive per il club rossonero che ha intenzione di avvicinrsi sempre di più alle zone alte della classifica, nel prossimo match importante sfida contro il Sassuolo con la possibilità di conquistare in casa la terza vittoria consecutiva. La squadra adesso ha trovato non solo i risultati ma anche fiducia,dopo un inizio difficile ha compattato l’ambiente, l’obiettivo iniziale era quello di raggiungere una salvezza tranquilla dopo il disastroso inizio di stagione, le prossime partite chiariranno meglio l’obiettivo stagionale. Anche perchè la ...

AntoVitiello : Walter Sabatini esclude il #Bologna dalla corsa a #Ibrahimovic: 'Non verrà'. Si accende il duello tra #Milan e… - DiMarzio : Piatek: 'Mi piacerebbe giocare con Ibrahimovic!' - DiMarzio : #Ibrahimovic, tra l'offerta del #Milan e la posizione del #Napoli: le ultime sul futuro dell’attaccante svedese -