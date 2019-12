Meteo | le previsioni di mercoledì 11 dicembre

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di martedì 10 dicembre 2019) E’ una settimana molto dinamica dal punto di vista. Dopo una giornata dai toni primaverili (15 gradi registrati a Milano, Bologna, Trieste) un fronte freddo di origine polare sta per scivolare alle nostre latitudini. Un drastico calo termico è quindi alle porte con possibili nevicate a bassa quota e forse fino in pianura sulle regioni del Nord. Sarà un vero stravolgimento con venti di tramontana e bora, piogge e temporali anche al Sud e sulle regioni adriatiche. Leal Nord Una nuova perturbazione è attesa in serata a partire dalle regioni occidentali. I primi fenomeni sono attesi sulla Liguria e le Alpi, in avanzamento su Piemonte e Lombardia. Pioggia mista a neve sulle pianure emiliane e lombarde. Tempo migliore sul versante orientale ma con il rinforzo dei venti da Nord. Temperature in calo con massime comprese tra 4 e 8 gradi. Leal Centro Mattinata in ...

