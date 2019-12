Meteo in Italia | neve | vento e temporali in arrivo sulla penisola

Allerta Meteo - il freddo fa sul serio al Centro/Sud : nuovo pesante avviso della Protezione Civile - venti di burrasca in tutta Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una depressione di origine atlantica, posizionata sul Mediterraneo centrale, determina condizioni di instabilità sulle regioni Centro-meridionali, attivando una decisa ventilazione dai quadranti settentrionali che, dalle regioni centrali, si estenderà a tutto il Meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Terremoti e Meteo estremo - 15 milioni di euro per completare la Carta Geologica d’Italia : “è dedicato al prof. Franco Ortolani - combatteva per questo” : Cinque milioni all’anno per tre anni all’Ispra per poter completare la Carta Geologica ufficiale italiana. E’ quanto prevede un emendamento alla manovra a prima firma Vilma Moronese approvato in commissione Bilancio al Senato. Un via libera che e’ stato dedicato dai senatori al collega 5S Franco Ortolani, scomparso recentemente: professore di Geologia, in Parlamento ha spesso lavorato su questi temi. “E’ ...

Allerta Meteo - il primo ruggito dell’inverno al Sud Italia : neve a bassa quota e forte vento di Grecale - FOCUS con tutti i dettagli : Allerta Meteo – Il primo ruggito dell’inverno è appena iniziato al Sud Italia: a Palermo sono già caduti stamattina 24mm di pioggia e la temperatura è ferma a +13°C. La colonnina di mercurio è in netto calo in tutto il Centro/Sud, tanto che in pieno giorno abbiamo appena +9°C ad Ancona, +10°C a Pescara, Cosenza, Lamezia Terme e Vibo Valentia, +11°C a Napoli, Foggia, Termoli e Caltanissetta, +13°C a Palermo, Bari, Messina, ...

Allerta Meteo - forte tempesta di vento sull’Europa occidentale tra 12 e 13 Dicembre : effetti peggiori in Irlanda e Regno Unito - in Italia raffiche fino ad 80km/h [MAPPE] : Una grande e potente tempesta di vento, ancora nell’aperto Nord Atlantico, influenzerà gran parte dell’Europa centrale ed occidentale tra giovedì 12 e venerdì 13 Dicembre. Irlanda e Regno Unito saranno le prime a sentire la forza della tempesta, con vento e pioggia a sferzare le Isole Britanniche già nella giornata di giovedì. I venti più forti sono previsti su Irlanda meridionale, Galles occidentale ed estremo sud dell’Inghilterra, dove ...

Allerta Meteo Estofex per il Sud Italia : nubifragi e grandine di grandi dimensioni - rischio alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Il maltempo torna a colpire l’Italia, in particolare le regioni meridionali, ed Estofex ha emesso i suoi avvisi. Livello 1 per Sud Italia, Tunisia settentrionale, Malta, Grecia e Turchia occidentale, principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. Attese numerose trombe marine vicino alle coste. L’Allerta si intende formalmente valida fino alle 7 (ora Italiana) di domani, mercoledì 11 dicembre. Una profonda ...

Allerta Meteo - forte irruzione fredda : pesante avviso della Protezione Civile. Neve al Centro/Sud - venti di burrasca in tutt’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo –Una saccatura di origine atlantica, estesa dal nord-Europa all’area mediterranea centrale, determinerà una decisa intensificazione dei venti sulla Liguria e sulle regioni Centro-meridionali italiane. La fase di maltempo sarà caratterizzata anche da precipitazioni sulle regioni adriatiche del Centro e al Sud, con associata diminuzione delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo - l’aria fredda irrompe sull’Italia da Nord/Est : arriva la prima Neve al Sud - saranno 3 giorni d’Inverno : Allerta Meteo – Dopo un weekend dell’Immacolata all’insegna del bel tempo, le condizioni Meteorologiche stanno peggiorando oggi sull’Italia per l’arrivo di un peggioramento di origine Artica che tra domani e dopodomani porterà il primo freddo e la prima Neve anche sui monti del Sud. Oggi, nel pomeriggio/sera, avremo piogge e temporali in Sardegna e al Centro/Sud, nel basso Tirreno, ma anche forti nevicate sul ...

Previsioni Meteo - dall’Immacolata a Natale grandi sbalzi termici sull’Italia : enorme anomalia calda e anticiclonica all’orizzonte [MAPPE] : L’inverno stenta a decollare: gli ultimi aggiornamenti delle Previsioni Meteo sono particolarmente significativi sul tempo che farà nelle prossime due settimane, verso il Natale. Intanto stiamo vivendo un weekend dell’Immacolata eccezionalmente mite e soleggiato con temperature che oggi hanno raggiunto ben +23°C a Noto, Lentini, Riposto e Partinico, +22°C a Catania, Siracusa, Castellammare del Golfo e Paternò, +21°C a Misilmeri, Sciacca, ...

Previsioni Meteo 7 dicembre : weekend di sole in tutta Italia : Bel tempo in tutta Italia sia domani che domenica, festa del'Immacolata. Non è infatti previsto per i prossimi il transito di perturbazioni organizzate e le temperature faranno registrare valori generalmente vicini o superiori a quelli della media stagionale.Continua a leggere

Meteo - neve in tutta Italia a Natale e a Capodanno 2020 : Meteo le previsioni per le feste natalizie. Ultime proiezioni danno neve in città al Nord e al Centro Un Bianco Natale è il sogno di molti. La neve infatti riesce a rendere magico e suggestivo ogni luogo. Una nevicata nel giorno di Natale avrebbe poi un fascino enorme. E stando alle ultime proiezioni dei Meteorologi […] L'articolo Meteo, neve in tutta Italia a Natale e a Capodanno 2020 è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Meteo Immacolata - Italia spaccata in due : nebbie al Nord - primavera al Sud : Alessandro Ferro Il week end in arrivo proporrà condizioni Meteo diametralmente opposte tra Nord e Sud: nebbie e freddo sulle pianure settentrionali, 20 gradi tra Campania e Sicilia Finalmente l'Italia tira un po' il fiato. Dopo un mese di novembre da record per le piogge ed i nubifragi, le condizioni Meteo volgono verso una fase più stabile, almeno per qualche giorno. Un campo di alta pressione, infatti, sta per abbracciare tutte le ...