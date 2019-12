Meteo Belluno, analisi di Novembre 2019: mese di forti piogge, maltempo record degli ultimi 25 anni (Di martedì 10 dicembre 2019) Di seguito l’analisi Meteo relativa al mese di Novembre 2019 per la provincia di Belluno a opera di Arpa Veneto. Questo mese è risultato mite a fondovalle e ovunque eccezionalmente piovoso. Dopo un mese di ottobre abbastanza avaro di precipitazioni, l’ultimo mese dell’autunno Meteorologico è stato continuamente avversato dalla pioggia a fondovalle e dalla neve in quota, tanto che i 14 giorni di prevalente maltempo rappresentano un massimo assoluto negli ultimi 25 anni. Non è piovuto né nevicato solo in poche giornate (giorni 1, 14, 20 e verso fine mese), mentre spesso la pioggia e la neve sono cadute per molti giorni consecutivi. Le temperature medie mensili sono risultate a fondovalle da 1°C a 2.5°C superiori alla norma, mentre in quota l’anomalia è risultata più contenuta o assente. Nel corso del mese si sono avute numerose oscillazioni, ma in genere non ...

