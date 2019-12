Mes | ancora tensioni nel Movimento 5 Stelle | “ultima riunione domani mattina”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di martedì 10 dicembre 2019) I lavori sul tanto chiacchierato Mes, il meccanismo europeo di stabilità, sonoin corso: ilin stallo per via di alcuneinterne, compromettendone temporaneamente il via libera. Procedonoa tempi stretti, i lavori dedicati al Mes, il Fondo Salva Stati tanto duramente contestato dal Carroccio e, almeno … L'articolo Mes,nel: “ultimamattina” proviene da www.meteoweek.com.

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Mes, l’autoinganno giallorosso: fingere che ci sia ancora un negoziato sul testo. Ps A… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone. Anniversario comunista a spese dei contribuenti.… - Giorgiolaporta : In un solo giorno sei passato da burattino a grande statista per le burocrazie europee. Non sappiamo cosa tu gli ab… -