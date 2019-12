Mercato Juventus | scambio in vista a gennaio | occhi su PSG e Barça

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di martedì 10 dicembre 2019)– Nuove notizie per quanto riguarda ilbianconero, Paratici pronto al nuovo affare. Sarà un calcioparticolare quello della, a. La Vecchia Signora sicuramente non ha problemi numerici di rosa, ma qualche recente infortunio, oltre ad alcune prestazioni deludenti, potrebbero portare la dirigenza ad intervenire. Il centrocampo e le fasce difensive sono i settori in qui lasta rivolgendo maggiormente l’attenzione., il futuro di Emre Can Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, con il PSG è sempre aperta la pista che porta a Thomas Meunier, laterale difensivo di destra. Il belga dai parigini vorrebbe essere inserito in unocon De Sciglio, anche se l’operazione d’entrata per lapotrebbe anche essere distaccata. Ma è necessaria anche una cessione per la ...

romeoagresti : #Juventus: primi contatti per trovare una collocazione a #Pjaca in vista del mercato invernale ?????? ?? - infoitsport : Juventus, Demiral: 'Panchina? Non commento Sarri, del mercato parla la società' - Notiziedi_it : I 3 motivi per cui la Juventus deve intervenire con forza sul mercato di gennaio -