ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sulla situazione del Napoli c’è poco da parlare e da farsi domande, appare oramai chiaro che l’avventura disulla panchina azzurra sia ai titoli i coda. Dopo la gara contro il Genk si capirà quali saranno le modalità di una fine che è già stata decisa dal presidente De Laurentiis non oggi e neanche ieri, ma almeno un mese fa, come scrive oggi ilparlando della notte dell’ammutinamento e del fatto che il presidente non avrebbe apprezzato il ruolo diquellaIl sospetto è che il momento di rottura sia stato la gestioneda parte di: De Laurentiis imputa al suo allenatore lamostrata nello spogliatoio in quei minuti concitati. Sarebbe dovuto toccare a lui prendere la squadra e imporre il ritiro a Castel Volturno. Mettendo la sua gloria e la sua leggenda davanti a tutto. Non lo ha ...

_MiBACT : Grande successo per l’edizione di dicembre della #domenicalmuseo. Oggi, sin dalle prime ore del mattino, è stata re… - InVinoV61746588 : Approfitto della voce roca del mattino per mandare qualche porno messaggio vocale e poi mi alzo prima che la pigrizia mi colga. - napolista : Mattino: per #Adl , la sera dell'ammutinamento #Ancelotti ha mostrato scarsa leadership - ilNapolista -