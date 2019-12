Massacra di botte il vicino disabile | morto dopo due anni di agonia

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Un attacco crudele e spietato”: così è stato definita l’aggressione di un uomo al suodi casa“perché il suo cane abbaiava di notte”. La violenza si è verificata nel settembre del 2015, ma se ne torna a parlare proprio in questi giorni. Infatti, il 36enneMatthew Sheehan è rimasto in stato vegetativo per dueessere stato picchiato daldi casa. La sua, però, è terminata: Matthew èa Cardiff, nel Regno Unito. Il suo aggressore, Raymond Burrell venne condannato per lesioni aggravate nel 2016, ma con la morte del 36enne la sua posizione si era aggravata. Al momento, infatti, Burrell deve affrontare anche l’accusa di omicidio che continua a negare. Cardiff, aggredisce il“Il tuo cane abbaia di notte”. Matthew Sheehan si era lamentato con ildi casa per il disturbo ...

