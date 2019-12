Maria De Filippi | ecco il fratello mai visto Le rarissime foto di Giuseppe

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019)Denasce a Milano il 5 dicembre 1961. Vive con la famiglia a Pavia, si diploma al liceo classico e si laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti, con l’obiettivo di tentare la carriera in Magistratura. In occasione di un convegno organizzato dalla società di comunicazione per cui lavora conosce Maurizio Costanzo. Si trasferisce a Roma e collabora con il giornalista del quale diventa assistente e poi moglie nel 1995. È sua nel 1993 l’idea del talk show per ragazzi “Amici”. Da autore ne diventa conduttore dopo Lella Costa (Costanzo racconta che fu Monica Vitti a suggerirgli la moglie perché aveva quella voce particolare). Oggi è una tra le più importanti produttrici e conduttrici della televisione italiana. Da 20 stagioni produce e conduce il talk pomeridiano dei sentimenti di Canale 5 “Uomini e donne”. A gennaio 2016 torna al sabato sera (sempre su Canale 5) per la ...

