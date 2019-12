Maradona senza filtri | «Io non tradisco | non sono inglese» – VIDEO

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019), l’argentino è alle prese con le elezioni del nuovo presidente del Boca che inciderà anche sul suo futuro Non ci sarà nessuna trattativa da parte di Diego Armando. Il Pibe de Oro rimarrà sulla panchina del Gimnasia solo se Pellegrino verrà eletto. Ecco le sue parole. «Resterò in panchina solo se Pellegrino verrà eletto. Questa è la mia decisione definitiva, non tratto con nessuno. Io nonun traditore, io non. Io non inganno i ragazzi come fanno altri». Leggi su Calcionews24.com

