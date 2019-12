Mara Venier | ' vigilia di Natale sola soletta con Nicola | poi dieta che sto a magnà come

blogo

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tornata regina indiscussa della domenica,prepara il grande ritorno in prime time con La Porta dei Sogni, nuovo show di Rai 1 che dal 20 dicembre, per tre settimane, la vedrà protagonista assoluta.Intervistata da Giusy Cascio sull'ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni,ha parlato di uno spettacolo fatto di 'gente comune, di storie vere'. Sei racconti per puntata, tra sorprese, rimpianti, desideri di rivincita e ovviamente sogni. Anche se la, di sogni, non ne ha. Può sembrare brutto, ma io di sogni non ne ho. Ho già avuto tantissimo dal lavoro e dalla vita. Questo programma mi piace proprio perché posso restituire al pubblico, che da sempre mi regala affetto e la sua fiducia, una piccola parte di questo amore. Poi, certo, un sogno che riguarda i miei cari c'è. Vorrei che stessero sempre tutti bene, in salute. Cosa c'è di più importante?...

