Manovra | 400mila euro per i 100 anni del Pci Ira della Lega | “Vergogna”

(Di martedì 10 dicembre 2019), fondoper i 100del Pci. E’ questa la proposta avanzata da Leu. Ira: “Vergogna. Poi dicono che non ci sono soldi”. ROMA – E’ bufera per la proposta avanzata da Leu di inserire nellaun fondo daper i 100dalla nascita del Pci. La richiesta è stata avanzata dal senatore Vasco Errani con un emendamento. Molto probabilmente ci sarà la bocciatura da partemaggioranza vista la mancanza di fondi e i tempi ristretti ma la bufera non è mancata. Uno dei partiti di maggioranza, come precisato dal CorriereSera, ha chiesto di inserire uno stanziamento per aiutare l’organizzazione e lo svolgimento di iniziative per il centesimoversario del Partito Comunista Italiano. Si tratta di due tranche da 200mila(una nel 2020 e una nel 2021). Ira, Salvini: ...

