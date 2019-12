Manovra | 400 mila euro per il centenario del Pci | la Lega insorge

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) È polemica aperta su un emendamento allache stanzierebbe 400in due anni per “consentire l’organizzazione e lo svolgimento di iniziative culturali previste in occasione del centesimo anniversario del Partito Comunista Italiano“. La spesa è di 200all’anno per il 2020 e il 2021, e la reazione dei leghisti non si è fatta attendere: “Dicono che non ci sono soldi, e allora tassano la plastica, lo zucchero, le cartine per le sigarette poi spunta un emendamento che riesce a stanziare 400per festeggiare ildel Pci“.: 400al Pci L’esecutivo è a caccia delle risorse per finanziare laeconomica e per questo motivo è ricorso all’inasprimento degli accertamenti fiscali da una parte e un incremento delle tasse dall’altra, che si ripercuotono inevitabilmente sulle tasche ...

