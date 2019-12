Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Kostasha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone. “Milik? E’ un giocatore importantissimo per noi. Speriamo che troverà la sua continuità perché potrà darci una grande mano” Questa sera avete giocato per i tifosi, anche per Ancelotti? “Noisempre per la squadra, per i tifosi, per tutti, anche per noi stessi, perché ogni vittoria porta serenità, tranquillità e sorriso. Per cui queste cose che sento in giro, checontro, queste cose non succederanno mai” L'articolo: “Nonmai checontro” ilNapolista.

sportli26181512 : Manolas: “Ancelotti via da #Napoli? Mi dispiacerebbe”: Il difensore azzurro dopo la vittoria sul Genk: “Grande pers… - sgrampignon : RT @napolista: Manolas: “Non succederà mai che giochiamo contro” Il difensore greco in mixed zone: “Noi giochiamo sempre per la squadra, pe… -